В Петербург в субботу "посланник с Атлантики" принесет дожди и ветер

Атмосферное давление будет находиться близко к норме.

Прогнозом погоды на субботу, 12 сентября, в Петербурге на своей странице в Facebook поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что Петербург продолжают беспокоить ненастные циклоны, на этот раз таковым стал "посланник Атлантики, приближающийся с северо-запада".

Погода в городе станет облачной, в Северной столице ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла, в Ленобласти – +12...+17 градусов. Ветер примет юго-западное направление и подует со скоростью в 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы, отметил синоптик.

Фото: Piter.tv