В Петербург в конце апреля вернулся снег

Настоящая весна наступит уже в начале мая.

Днем 27 апреля на Петербург обрушился снегопад. После теплых и солнечных дней в город вновь вернулись осадки и ветер.

Горожане поздравляют друг друга с новым годом и делятся заснеженными фотографиями.

По словам синоптика Александра Колесова, предстоящие три дня будут наиболее холодными. В четверг даже при солнечной погоде максимальная температура воздуха составит +4…+5 гр. Наиболее неприятный день ожидается в пятницу, 29 апреля. В этот день вновь может пройти мокрый снег.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Ирина Пономарева