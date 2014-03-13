В Петербург в конце апреля вернулся снег

Днем 27 апреля на Петербург обрушился снегопад. После теплых и солнечных дней в город вновь вернулись осадки и ветер.
Горожане поздравляют друг друга с новым годом и делятся заснеженными фотографиями.
По словам синоптика Александра Колесова, предстоящие три дня будут наиболее холодными. В четверг даже при солнечной погоде максимальная температура воздуха составит +4…+5 гр. Наиболее неприятный день ожидается в пятницу, 29 апреля. В этот день вновь может пройти мокрый снег.
Видео: Piter.tv
Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Ирина Пономарева
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