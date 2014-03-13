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27 апреля, 16:07
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В Петербург в конце апреля вернулся снег

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Настоящая весна наступит уже в начале мая.

Днем 27 апреля на Петербург обрушился снегопад. После теплых и солнечных дней в город вновь вернулись осадки и ветер.

Горожане поздравляют друг друга с новым годом и делятся заснеженными фотографиями.

По словам синоптика Александра Колесова, предстоящие три дня будут наиболее холодными. В четверг даже при солнечной погоде максимальная температура воздуха составит +4…+5 гр. Наиболее неприятный день ожидается в пятницу, 29 апреля. В этот день вновь может пройти мокрый снег. 

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Ирина Пономарева

Теги: осадки, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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