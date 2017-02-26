В Петербург привезут самую маленькую лошадь в мире

Миниатюрное животное примет участие в выставке "Иппосфера", которая состоится в "Экспофоруме".

В Петербурге покажут самого маленького жеребенка в мире, сообщает издание "Петербургский Дневник".

Крохотная лошадка примет участие в выставке "Иппосфера", которая состоится в "Экспофоруме". Петербуржцы смогут посетить экспозицию с 9 по 12 августа. Как сообщили организаторы, жеребенок Гулливер станет самым миниатюрным участником выставки.

Постоянно малыш размером с кошку обитает на пони-ферме "Идальго" в Ленобласти. Его порода называется американская миниатюрная лошадь.

Ранее Piter.TV писал о том, что на улице Белы Куна спасли кота, который просидел двое суток на дереве.

Фото: ИППОСФЕРА. Международная конная выставка / ВК.