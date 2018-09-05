Во Владимирский собор Петербурга привезут икону "Умиление"

Икону привезут 19 марта в три часа дня.

В Петербург во Владимирский собор 19 марта в три часа дня привезут чудотворную икону Божией Матери "Умиление" (Локотская). Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Икона пробудет в нижнем храме Владимирского собора до Пасхи. Верующие смогут поклониться ей ежедневно с 9:00 до 20:00. пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии

Икону привезут из Железногорской епархии. Благословение на это дал патриарх Московской и всея Руси Кирилла. Икона Божией Матери "Умиление" - это копия Дивеевской иконы, перед которой молился Серафим Саровский.

В 1994 году в поселке Локоть Брянской области женщина купила плакатный календарь с изображением Богородицы. Женщина вырезала образ и повесила его на стену, через некоторое время образ стал мироточить, на обратной стороне проявился образ Богородицы и Спас Нерукотворный. Икона мироточит и сегодня.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец продает икону Николая Чудотворца за 12,8 млн рублей.

Фото: РПЦ