В четверг Петербург накрыл морозный антициклон

Температура воздуха днем составит -10…-12 градусов.

В четверг, 11 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать гребень антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня продолжат отставать от климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -10…-12 градусов. В Ленобласти ожидается -9…-14 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик объяснил появление редкого тумана-парения над Невой.

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