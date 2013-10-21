В Петербург приехали семь тысяч беженцев из Украины

По состоянию на 29 августа за единовременной выплатой в Петербурге обратились 6854 человека, из которых 1579 детей и 1732 человека старше 60 лет.

В Петербург с Украины приехали порядка 7 тысяч беженцев. При этом за материальной помощью документы нужно посылать в Ростовскую и Курскую области. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в ответе на депутатский запрос главы фракции "Яблоко" в городском парламенте Бориса Вишневского.

Москва, Петербург и Севастополь не относятся к числу субъектов Российской Федерации, которые принимают беженцев с Украины. При этом единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в Петербурге беженцы могут получить. Эти средства перечисляют беженцами министерство труда Ростовской области и комитет социального обеспечения Курской области по спискам, которые им предоставляет правительство Санкт-Петербурга на основании полученных от беженцев заявлений.

По состоянию на 29 августа за единовременной выплатой в Петербурге обратились 6854 человека, из которых 1579 детей и 1732 человека старше 60 лет.

Ранее в Зеленогорске росгвардейцы помогли пострадавшему пешеходу. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Piter.tv

