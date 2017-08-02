В Петербург приехал основатель международного движения Slow Food - Карло Петрини

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В эти выходные в Петербурге прошел шестой гастрономический фестиваль "О да, еда!" Каждый год он знакомит петербуржцев с лучшими ресторанами, поворами и производителями. В этом году тема праздника "Slow Food".