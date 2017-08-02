В Петербург приехал основатель международного движения Slow Food - Карло Петрини

Что такое fust food, знают, пожалуй, все. Но вот о slow food слышали немногие. Антоним фаст фуду - "медленная еда" - это не рестораны, которые готовят блюдо сорок минут. Это огромное международное сообщество и целая идеология, которая воспитывает вкус и привычки потребления.
Президент сообщества Карло Петрини приехал из Италии в Россию и на пресс-конференциии 20 июля познакомил петербуржцев с философией медленной еды.
Три дня итальянец провел на фестивале и в лучших ресторанах Петербурга в поисках настоящей русской кухни и новых знаний о местной культуре.
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