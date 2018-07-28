Большой летний пикник или "О, да! Еда!": в Петербурге прошел самый вкусный фестиваль

В Санкт-Петербурге уже в шестой раз прошёл самый вкусный летний фестиваль "О, да! Еда!". Не только гурманы, но и просто любители вкусной еды собрались в Приморском парке Победы 20 и 21 июля.

На этот раз организаторы побаловали посетителей мастер-классами от знаменитых шеф поворов, развлечениями, хорошей музыкой, едой и все это под открытым небом!



В этом году фест был посвящён новому движению в индустрии еды - Slow Food. Оно поддерживает местные традиции питания, экологию и фермерство. Направление учит есть неспеша и получать максимальное наслаждение от еды.

"О, да! Еда!" завоевал любовь именно тем, что на этом фестивале можно не только попробовать новые блюда, но и узнать для себя что-то новое об индустрии еды. Большой летний пикник - именно так называют фест его участники, ведь именно там даже заядлый гурман может найти для себя что-то интересное.

Видео: Piter.tv