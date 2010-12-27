В Эрмитаже появилась аудиоэкскурсия о питании людей в петровские времена

Авторами инициативы выступили организаторы фестиваля "О, да! Еда", а также сотрудники музея.

В Эрмитаже появился аудиогид, который расскажет о культуре питания во времена Петра I и после него. Экскурсия была создана организаторами фестиваля "О, да! Еда", а также сотрудниками музея. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Отмечается, что аудиогид будет доступен для всех желающих бесплатно. Слушателю расскажут не только об истории того или иного кулинарного шедевра. Он услышит о кухонной утвари тех времен, сервировке стола и полотнах, посвященных еде.

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Фото: pixabay.com