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В Эрмитаже появилась аудиоэкскурсия о питании людей в петровские времена
Вчера, 14:53
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Alena_Zinovieva
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В Эрмитаже появилась аудиоэкскурсия о питании людей в петровские времена

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Авторами инициативы выступили организаторы фестиваля "О, да! Еда", а также сотрудники музея.

В Эрмитаже появился аудиогид, который расскажет о культуре питания во времена Петра I и после него. Экскурсия была создана организаторами фестиваля "О, да! Еда", а также сотрудниками музея. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Отмечается, что аудиогид будет доступен для всех желающих бесплатно. Слушателю расскажут не только об истории того или иного кулинарного шедевра. Он услышит о кухонной утвари тех времен, сервировке стола и полотнах, посвященных еде.  

Ранее мы писали, что эрмитажный кот Ахилл ищет себе семью.

Фото: pixabay.com

Теги: аудиогид в эрмитаже , культура питания , о да еда , экскурсия
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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