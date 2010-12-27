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Эрмитажный оракул Ахилл уедет в новую семью
Вчера, 14:13
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alexandra08
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Эрмитажный оракул Ахилл уедет в новую семью

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Объявление о поиске нового хозяина составили представители "Республики кошек".

Пушистому оракулу чемпионата мира, коту Ахиллу, ищут новый дом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Объявление о поиске нового хозяина составили представители "Республики кошек". Петербуржцы сразу же откликнулись на него, и в организацию начали поступать заявки. На данный момент котокафе получило несколько десятков сообщений от жителей города.

К новому хозяину Ахилла выдвигается несколько требований. Например, владельцу придется возить кота на светские мероприятия, в детские больницы и хосписы. Новый хозяин также обязан внимательно следить за питанием Ахилла. В рационе пушистого предсказателя не должно быть жирной пищи и человеческой еды.

Кот Ахилл стал популярен благодаря матчам Кубка конфедераций и Чемпионату мира по футболу. Пушистый обитатель Эрмитажа успешно угадывал победителей конкретного матча.  Ахилл точно указал победителя матча за третье место мундиаля и победу сборной России над Египтом.

Фото: Клино-Сфера_Озон_Коты / ВК.

 

Теги: ахилл , кафе республика кошек , кот ахилл , кубок конфедерации , чм 2018 , чм по футболу , эрмитажный кот ахилл
Категории: Новости СПб

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    Вчера 20:48

    тупой кот ошибся почти во всех матчах , кому он нужен, пусть идёт мышей ловит подвал. кормить его не хотят больше в эрмитаже и выгоняют.

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