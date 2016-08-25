В Петербург приехал американский модельер Рик Оуэнс

Культовая фигура мировой моды поделилась снимками своего путешествия в Instagram.

В Петербург прилетел известный модельер Рик Оуэнс. Создатель необычной одежды и мебели в футуристичном стиле осмотрел центр города вместе с супругой Мишель Лами, модельер выложил несколько снимком на фоне храма Спас на Крови 30 декабря.

Три памятника на одной фотографии! — прокомментировали восторженные поклонники.

Рик Оуэнс основал свой дизайнерский лейбл в середине 90-х, в 2000-х он получил мировое признание. Главные клиенты и фанаты Оуэнса — Мадонна, Рианна и еще ряд знаменитостей.

Ранее Моника Беллуччи призналась, что хотела бы провести часть жизни в Москве или Петербурге.

Фото: rickowensonline / Instagram