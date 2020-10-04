В Петербург доставят первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол"

Северная столица станет последней её остановкой по пути в Кронштадт.

В понедельник, 20 сентября, в Петербург с Северного флота доставят первую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

После чего подлодка отправится в Кронштадт, где её отреставрируют. Затем она станет новым центральным экспонатом Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". Сам кластер откроют после 2023 года.

Добраться до Петербурга подлодке помогал плавдок "Свияга", который ушел из города Снежногорска, Мурманской области. В настоящее время ВМФ России совместно с профессиональной общественностью заняты разработкой проекта музеефикации подлодки.

"Ленинский комсомол" является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой, головным кораблем проекта 672 "Кит". Ее заложили в сентябре 1955 года в Северодвинске и спустили на воду через два года, в августе 1957 года. В 1991 году подлодку вывели из состава Северной флота. В 2010 году главком ВМФ принял окончательное решение сохранить подлодку для истории.

Фото: wikipedia.org