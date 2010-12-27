В Петербург прибудет китайский миноносец "Си Ань"

Ракетный эскадренный миноносец прибудет в Северную столицу с неофициальным визитом.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа 20 июля, эсминец ВМС Китая "Си Ань" прибудет в Петербург 24 июля.

В церемонии встречи корабля из Поднебесной примет участие командование ЗВО и Ленинградской военно-морской базы. Гости Петербурга посетят крейсер "Аврора", посетят Пискаревский мемориал и возложат цветы в память о ленинградцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что корабль ввели в строй в 2015 году. Его экипаж составляет около 250 человек. У него на вооружении состоит зенитный ракетный комплекс, установка вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы.

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