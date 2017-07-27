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В Петербург прибыл ковчег с мощами Феодора Ушакова
Сегодня, 12:10
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В Петербург прибыл ковчег с мощами Феодора Ушакова

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Мощи доставят в Кронштадт.

В Петербург из Республики Мордовия доставили на самолете ковчег с мощами святого праведного воина Федора Ушакова. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа 21-го июля.

Самолет Ил-76 совершил посадку в аэродроме "Пушкин". Ковчег встретил почетный караул, адмиралы, генералы и офицеры ЗВО и Военно-Морского флота, а также курсанты военных вузов и военнослужащие петербургского гарнизона. До этого мощи находились в Санаксарском монастыре. 

Далее ковчег отправится на специальном катере в Кронштадт в Морской Никольский собор. Там мощи будут располагаться до Главного военно-морского парада. 

Напомним, в День ВМФ в Кронштадте будет пропускной режим. Подробности здесь.

Фото: culture.ru

Теги: ковчег, мощи ушакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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