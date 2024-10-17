Ковчег с частицей мощей преподобной Евфросинии Полоцкой пробудет в Казанском соборе до 22 октября

В 15:30 святыня отбывает в Екатеринбург.

Ковчег с частицей мощей преподобной Евфросинии Полоцкой прибыл в Петербург вечером 16 октября. Святыня будет находиться в Казанском кафедральном соборе до 22 октября, рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.

Мощи почитаемой белорусской святой, покровительницы женского монашества сопровождают сестры Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря (Беларусь), где мощи преподобной Евфросинии пребывают постоянно.

Сколько пробудут мощи преподобной Евфросинии Полоцкой в Петербурге:

– 17-19 октября – 8:00-23:00

– 20 октября – 6:30-23:00

– 21 октября – 8:00-23:00

– 22 октября - 8:00-14:00. В 15:30 святыня отбывает в Екатеринбург.

В течение всех дней пребывания святыни в Казанском кафедральном соборе духовенство будет совершать молебны с акафистом преподобной Евфросинии Полоцкой.

Парковку у Казанского собора запретят с 17 по 22 октября.

Видео: ВКонтакте/ Санкт-Петербургская митрополия