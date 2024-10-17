В Петербург доставят ковчег с мощами святителя Луки Крымского для поклонения

Жителей Петербурга приглашают приложиться к мощам святителя Луки в монастыря.

С 13 по 25 сентября в Санкт-Петербурге будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого монастыря Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

С 13 по 21 сентября святыня будет находиться в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, 100. Торжественная встреча состоится 13 сентября в 8:30, после чего пройдет Божественная литургия под руководством епископа Кронштадтского Вениамина. Доступ к ковчегу откроют ежедневно с 6:00 до 21:00, в течение дня будут совершаться молебны с акафистом.

С 22 по 25 сентября ковчег принесут в петербургские больницы и госпитали. Святитель Лука Крымский (1877–1961) был хирургом, преподавателем медицины и архиереем. В 1995 году его причислили к лику местночтимых святых, а в 2000 году — к общецерковному почитанию.

В Петербурге святителю Луке посвящены восемь храмов и две часовни, в том числе при медицинских учреждениях. Его именем названа городская больница ЛОМО, где действует домовый храм.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия