В Петербург прибыл авиарейс с 5 тысячами цыплят на борту

Они прилетели из Германии.

Более 5 тысяч суточных племенных цыплят прибыли в Петербург на самолете из Германии. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Все 5040 цыплят уже прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале Пулково. Их осуществляли инспекторы территориального Управления Россельхознадзора. Нарушений ветеринарного законодательства не выявили.

Птенцов отправила немецкая компания, которая занимается разведением кур-несушек. Следующей станцией станет птицефабрика в Ленинградской области.

Фото: ursn.spb.ru