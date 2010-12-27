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В Петербург прибыл авиарейс с 5 тысячами цыплят на борту
Сегодня, 17:00
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В Петербург прибыл авиарейс с 5 тысячами цыплят на борту

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Они прилетели из Германии.

Более 5 тысяч суточных племенных цыплят прибыли в Петербург на самолете из Германии. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Все 5040 цыплят уже прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале Пулково. Их осуществляли инспекторы территориального Управления Россельхознадзора. Нарушений ветеринарного законодательства не выявили. 

Птенцов отправила немецкая компания, которая занимается разведением кур-несушек. Следующей станцией станет птицефабрика в Ленинградской области. 

Фото: ursn.spb.ru

 

 

Теги: птицефабрика, цыплята
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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