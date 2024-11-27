В Петербург поступило свыше 820 тысяч доз вакцины от гриппа для населения

Поставки противогриппозной вакцины продолжаются ожидается более 2,6 млн доз.

В Санкт-Петербург с начала прививочной кампании поступило более 820 тыс. доз вакцины против гриппа. До конца 2025 года объём поставок составит свыше 2,6 млн доз. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Вашукова.

По её словам, на данный момент в городе привито 11,57 % от запланированного числа жителей. Наибольшая активность зафиксирована в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Пушкинском районах.

Всего планируется привить более 3,5 млн человек в Петербурге и свыше 1 млн в Ленинградской области. Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Ирина Катаева отметила, что оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь, максимальный срок — до ноября.

Фото: Piter.tv