В Петербург поступило почти 50 тысяч доз вакцины "Спутник V"

На склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в количестве 49 800 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
На сегодняшний день вакцинировано порядка 1,7 миллиона петербуржцев. Это меньше половины жителей города. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию.
Александр Беглов, губернатор
На данный момент в Петербурге имеются в наличии все виды вакцин.
При этом недавно главный врач частной скорой помощи "CORIS" Лев Авербах рассказал Piter.TV, почему он считает, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущих и почему стоит забыть о коллективном иммунитете.
Фото: Piter.tv
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