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В Петербург поступило почти 50 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Сегодня, 13:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург поступило почти 50 тысяч доз вакцины "Спутник V"

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На данный момент в Петербурге имеются в наличии все виды вакцин.

На склад ОАО "Фармбаза" поступила партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в количестве 49 800 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день вакцинировано порядка 1,7 миллиона петербуржцев. Это меньше половины жителей города. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию.

Александр Беглов, губернатор

На данный момент в Петербурге имеются в наличии все виды вакцин.

При этом недавно главный врач частной скорой помощи "CORIS" Лев Авербах рассказал Piter.TV, почему он считает, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущих и почему стоит забыть о коллективном иммунитете.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина спутник v, вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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