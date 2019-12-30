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В Петербург не пустили почти 20 тонн лосося из Чили
Сегодня, 10:45
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nastya960

В Петербург не пустили почти 20 тонн лосося из Чили

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В России введены ограничения на поставку.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям вернули в Чили крупную партию мороженого лосося. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Более 19 тонн мороженого лосося привезли на теплоходе из провинции Магалья́нес на юге Чили. При проверке документов специалисты установили, что ветеринарный сертификат на груз был выдан в конце ноября 2019 года. В этот период уже были введены ограничения на поставку в РФ продукции с предприятия №12030 PESQUERA TORRES DEL PAINE LIMITADA.

Крупную партию лосося вернули в Чили.

Ранее пять тонн польских груш не попали на праздничный стол петербуржцев.

Фото: Россельхознадзор; pixabay 

Теги: лосось, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 5 )

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Аноним
Сегодня 12:02

Автор наверное двоечником был)и не знает ,что такой рыбы как ЛОСОСЬ не существует.Как таких бездарей в журналюги берут!!!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:10

Это тебя не существует...а лосось как раз есть

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Аноним
Сегодня 12:15

Такой рыбы ЛОСОСЬ - нет, есть рыба семейства лососевых.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:24

Имеется ввиду "атлантический лосось" который добывается в тех краях, так что вы не правы

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Аноним
Сегодня 12:17

Под название Лосось подходит целое видовое семейство рыб разной формы и размера. Не будучи ихтиологом, сложно разобраться, что относится к "красной рыбе", а что нет. Это не определенное название, а несколько видов, объединенных в одно групповое семейство. Под определение попадает несколько подвидов с разными представителями формы и размера. 

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