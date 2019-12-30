В Петербург не пустили почти 20 тонн лосося из Чили

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям вернули в Чили крупную партию мороженого лосося. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Более 19 тонн мороженого лосося привезли на теплоходе из провинции Магалья́нес на юге Чили. При проверке документов специалисты установили, что ветеринарный сертификат на груз был выдан в конце ноября 2019 года. В этот период уже были введены ограничения на поставку в РФ продукции с предприятия №12030 PESQUERA TORRES DEL PAINE LIMITADA.
Крупную партию лосося вернули в Чили.
Ранее пять тонн польских груш не попали на праздничный стол петербуржцев.
Фото: Россельхознадзор; pixabay
Обсуждение ( 5 )
Автор наверное двоечником был)и не знает ,что такой рыбы как ЛОСОСЬ не существует.Как таких бездарей в журналюги берут!!!
Это тебя не существует...а лосось как раз есть
Такой рыбы ЛОСОСЬ - нет, есть рыба семейства лососевых.
Имеется ввиду "атлантический лосось" который добывается в тех краях, так что вы не правы
Под название Лосось подходит целое видовое семейство рыб разной формы и размера. Не будучи ихтиологом, сложно разобраться, что относится к "красной рыбе", а что нет. Это не определенное название, а несколько видов, объединенных в одно групповое семейство. Под определение попадает несколько подвидов с разными представителями формы и размера.