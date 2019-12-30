В Петербург не пустили почти 20 тонн лосося из Чили

В России введены ограничения на поставку.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям вернули в Чили крупную партию мороженого лосося. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Более 19 тонн мороженого лосося привезли на теплоходе из провинции Магалья́нес на юге Чили. При проверке документов специалисты установили, что ветеринарный сертификат на груз был выдан в конце ноября 2019 года. В этот период уже были введены ограничения на поставку в РФ продукции с предприятия №12030 PESQUERA TORRES DEL PAINE LIMITADA.

Крупную партию лосося вернули в Чили.

Ранее пять тонн польских груш не попали на праздничный стол петербуржцев.

Фото: Россельхознадзор; pixabay