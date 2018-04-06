В Петербург не пустили 21 тонну семян киноа и чиа из Перу

Фитосанитарный сертификат на семена изменили.

В среду, 26 августа, стало известно, что 21 тонну семян из Перу не пропустили в петербургском порту.

Фитосанитарный сертификат на семена киноа и чиа изменили, а изменения, как выяснилось, не были заверены Национальной организацией по карантину и защите растений Перу. Выпускать груз запретили. На организацию, которая занимается реализацией сухофруктов, цукатов и другой продукции растительного происхождения, завели дело об административном правонарушении.

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Фото: pixabay