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В Петербург не пустили 21 тонну семян киноа и чиа из Перу
Сегодня, 16:28
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smirenny

В Петербург не пустили 21 тонну семян киноа и чиа из Перу

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Фитосанитарный сертификат на семена изменили.

В среду, 26 августа, стало известно, что 21 тонну семян из Перу не пропустили в петербургском порту. 

Фитосанитарный сертификат на семена киноа и чиа изменили, а изменения, как выяснилось, не были заверены Национальной организацией по карантину и защите растений Перу. Выпускать груз запретили. На организацию, которая занимается реализацией сухофруктов, цукатов и другой продукции растительного происхождения, завели дело об административном правонарушении. 

Ранее мы писали, что на Петроградке продолжают уничтожать "дворик Нельсона".

Фото: pixabay

Теги: порт петербурга, таможня петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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