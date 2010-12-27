В Петербург не хотят завозить креветки

Креветки из Бангладеша не пускают в Петербург.

В морском порту Санкт-Петербурга 6 декабря были задержаны 18 тонн креветок из Республики Бангладеш, сообщило управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Крупная партия свежемороженых деликатесов была остановлена Сотрудниками Управления в ходе проведения ветеринарного контроля импортной продукции в морском порту. 18 тонн морепродуктов вызвали подозрения после того, как сотрудники увидели в ветеринарном сертификате страны – экспортера дату выработки, которая не совпадает с датой на маркированных этикетках.

Составлен протокол о правонарушении. Дальнейшая судьба креветок не известна.