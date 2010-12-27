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В Петербург не хотят завозить креветки
Сегодня, 18:33
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nadiputintseva
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В Петербург не хотят завозить креветки

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Креветки из Бангладеша не пускают в Петербург.

В морском порту Санкт-Петербурга 6 декабря были задержаны 18 тонн креветок из Республики Бангладеш, сообщило управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Крупная партия свежемороженых деликатесов была остановлена Сотрудниками Управления  в ходе проведения ветеринарного контроля импортной продукции в морском порту. 18 тонн морепродуктов вызвали подозрения после того, как сотрудники увидели в ветеринарном сертификате страны – экспортера дату выработки, которая не совпадает с датой на маркированных этикетках.

Составлен протокол о правонарушении. Дальнейшая судьба креветок не известна. 

Теги: креветки , новости спб
Категории: Новости СПб

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