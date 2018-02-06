В Петербург на лечение доставили тяжелобольных пациентов из Ростова-на-Дону

В Петербург на специальном самолёте доставили тяжелобольных пациентов.

Сегодня в 20:00 в "Пулково" приземлился самолет Ил-76 МЧС России. На нём из Ростова-на-Дону были доставлены семь тяжелобольных пациентов, шестеро из которых - дети. Все они нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В аэропорту пациентов и сопровождающих их лиц встречали сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, психологи МЧС России и медики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Шестерыхъ доставили в "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова", одного - в Педиатрическую академию.

Спецборт МЧС России, который осуществил санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

Далее спецборт отправился в Москву, куда доставит на лечение в столичных клиниках еще девятерых пациентов. Всем им будет медицинская помощь, в которой они ниждаются.

Фотои и видео: ГУ МЧС России