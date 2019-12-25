Петербург получил 1 тысячу доз вакцины "ЭпиВакКорона"

Поступила в город и уже известная вакцина "Спутник V".

В Петербург поступила тысяча доз вакцины "ЭпиВакКорона" и еще 350 тысяч доз "Спутника V". Как сообщили в пресс-службе Смольного, вакцинация в городе идет полным ходом, тенденция к снижению уровня заболеваемости сохраняется: Роспотребнадзор подсчитал, что за прошедшую неделю число новых заражений снизилось на 3%.

Кроме того, в городе в три раза увеличили число выездных бригад, проводящих вакцинацию в социальных учреждениях, развернули 129 стационарных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. 106 из них работают на базе городских поликлиник, 19 расположены в частных клиниках, еще четыре – в федеральных. Также открыты восемь пунктов вакцинации в торгово-развлекательных центрах.

К сегодняшнему дню первую прививку сделали порядка 260 тысяч петербуржцев, полный прививочный цикл закончили более 120 тысяч человек.

Также мы писали, что Петербургу понадобится больше 5 лет на вакцинацию от коронавируса всех жителей.

Фото: Piter.TV