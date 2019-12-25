В Петербург 15 июля вновь прибывает "Поезд Победы"

Поезд-музей будет работать 15, 16 и 17 июля с 10:00 до 19:00.

С 15 по 17 июля на Витебском вокзале вновь будет работать поезд-музей. Иммерсивная инсталляция "Поезд Победы" повествует о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и погружает посетителей в реалии военного времени. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом году поезд-музей дополнен новой экспозицией. В ней представлены материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР – подлинники документов, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой. Также среди раритетных экспонатов поезда – копии и подлинники редких документов за период XVII-XX веков, рассказывающие об истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.

Поезд-музей будет работать 15, 16 и 17 июля с 10:00 до 19:00. Чтобы посетить экспозицию, необходимо получить бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта: https://поездпобеды.рф/registration/.

Фото: Piter.tv