Для наблюдения пациентам продолжают выдавать пульсоксиметры.

В Петербурге снизилось число "амбулаторных" заболевших коронавирусом. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе за 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Отдельно отмечается, что по сравнению с результатами предыдушей недели, число пациентов, наблюдение за здоровьем которых ведется амбулаторно, снизилось почти на 20 процентов.

Количество больных новой коронавирусной инфекцией, наблюдаемых амбулаторно, снизилось на 19,82% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжается выдача амбулаторным пациентам портативных пульсоксиметров. Для контроля за состоянием таких пациентов активно используются дистанционные формы – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv