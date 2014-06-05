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В Петербурге снизилось число "амбулаторных" заболевших коронавирусом
Вчера, 23:32
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mook1

В Петербурге снизилось число "амбулаторных" заболевших коронавирусом

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Для наблюдения пациентам продолжают выдавать пульсоксиметры.

В Петербурге снизилось число "амбулаторных" заболевших коронавирусом. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе за 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Отдельно отмечается, что по сравнению с результатами предыдушей недели, число пациентов, наблюдение за здоровьем которых ведется амбулаторно, снизилось почти на 20 процентов.

Количество больных новой коронавирусной инфекцией, наблюдаемых амбулаторно, снизилось на 19,82% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжается выдача амбулаторным пациентам портативных пульсоксиметров. Для контроля за состоянием таких пациентов активно используются дистанционные формы

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19 

Фото: Piter.tv

Теги: амбулаторное лечение, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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