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В Пестовском районе перед грузовым поездом внезапно закончились рельсы
Сегодня, 15:45
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nastya960

В Пестовском районе перед грузовым поездом внезапно закончились рельсы

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В результате ЧП перевернулись два вагона со щебнем.

В Пестовском районе на железнодорожном перегоне Сандово – Пестово сошли с рельсов два вагона со щебнем. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел около 04:30 на неэлектрифицированном участке, где сейчас  идет капитальный ремонт путей.

Поезд должен был следовать до 339 километра перегона Сандово – Пестово, на 341 км машинист заметил отсутствие рельсошпальной решетки и применил экстренное торможение. Избежать схода поезда с рельсов не удалось.

пресс-служба Октябрьской железной дороги

На место ликвидации аварии прибыли поезда с пяти ближайших станций. ЧП не повлияло на расписание других маршрутов.

Ранее в Киришском районе Ленобласти пассажирский поезд столкнулся с легковушкой: есть погибшие.

Фото: ВК/ Российские железные дороги "РЖД"

Теги: грузовой поезд, сход поезда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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