В Киришском районе Ленобласти пассажирский поезд столкнулся с легковушкой: есть погибшие

По предварительным данным, в машине Ford Escort находились три человека. Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии.

В Киришском районе Ленобласти в районе деревни Глажево на железнодорожном переезде поезд "Мурманск – Адлер" столкнулся с легковым автомобилем Ford Escort. Данную информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в машине находились три человека. Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии. Среди пассажиров поезда и машинистов пострадавших нет.

По уточненной информации от отдела пропаганды ГИБДД, ДТП произошло на регулируемом ж/д переезде без шлагбаума. Ford Escort под управлением мужчины около 50-ти лет поехал под запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом N225.На месте погибли водитель и один из пассажиров 50-ти лет.

По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти поезд сошел с рельсов. Виновата стрелка.

Фото и видео: Piter.TV