В Киришском районе Ленобласти пассажирский поезд столкнулся с легковушкой: есть погибшие

В Киришском районе Ленобласти в районе деревни Глажево на железнодорожном переезде поезд "Мурманск – Адлер" столкнулся с легковым автомобилем Ford Escort. Данную информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в машине находились три человека. Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии. Среди пассажиров поезда и машинистов пострадавших нет.
По уточненной информации от отдела пропаганды ГИБДД, ДТП произошло на регулируемом ж/д переезде без шлагбаума. Ford Escort под управлением мужчины около 50-ти лет поехал под запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом N225.На месте погибли водитель и один из пассажиров 50-ти лет.
По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ленобласти поезд сошел с рельсов. Виновата стрелка.
Фото и видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )