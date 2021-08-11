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В Песочном загорелся частный дом
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В Песочном загорелся частный дом

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Обошлось без пострадавших.

В пятницу вечером, 18 марта, в Курортном районе Петербурга загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.      

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 20:03. В поселке Песочный, в 7 квартале, загорелся дом 136. По данным МЧС, в дощатом, крытом металлом, размером 7х12 метров частном жилом доме, происходило горение на общей площади 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 20:34 пожар потушили. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: песочный, поселок, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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