В Песочном загорелся частный дом

Обошлось без пострадавших.

В пятницу вечером, 18 марта, в Курортном районе Петербурга загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 20:03. В поселке Песочный, в 7 квартале, загорелся дом 136. По данным МЧС, в дощатом, крытом металлом, размером 7х12 метров частном жилом доме, происходило горение на общей площади 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 20:34 пожар потушили.

Фото: Piter.tv

