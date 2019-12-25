В Пермском крае жителям разрешили прогулки — в одиночку или с членами семьи, проживающим вместе. Решение об ослаблении ограничительных мер приняли региональные власти.
Также с 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов. Также власти разрешат работать непродовольственным магазинам площадью не более 50 квадратных метров.
Также откроют мастерские по ремонту одежды и обуви. Смогут работать фирмы по ремонту цифровой техники и многофункциональные центры.
Ранее в Перми полиция начала проверять электронные пропуска.
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