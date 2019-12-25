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В Пермском крае жителям разрешили прогулки
Сегодня, 17:17
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matveyvn

В Пермском крае жителям разрешили прогулки

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Также откроют мастерские по ремонту одежды и обуви, а также другие бизнесы.

В Пермском крае жителям разрешили прогулки — в одиночку или с членами семьи, проживающим вместе. Решение об ослаблении ограничительных мер приняли региональные власти.

Также с 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов. Также власти разрешат работать непродовольственным магазинам площадью не более 50 квадратных метров.

Также откроют мастерские по ремонту одежды и обуви. Смогут работать фирмы по ремонту цифровой техники и многофункциональные центры.

Ранее в Перми полиция начала проверять электронные пропуска.

Теги: пандемия, пермский край, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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