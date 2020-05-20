К вопросу ослабления ограничений в регионе оперштаб вернётся 25 мая.

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня. Об этом сообщает сайт краевого правительства и временного главы региона Дмитрия Махонина.

По его словам, решение принято в связи с темпом роста заболеваемости выше 5% - его фиксируют в последние несколько дней. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности внесут 20 мая.

По-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, работа крупных торговых центров и заведений общепита. Не смогут функционировать предприятия, у которых нет разрешения на работу.

Главный санитарный врач региона Виталий Костарев отметил, что пока рано говорить об открытии общественных мест, кафе и ТЦ. Он считает, что если ослабить ограничения, то произойдёт новая вспышка заболеваемости и в итоге запреты придётся вернуть.

К вопросу ослабления ограничений в Пермском крае оперштаб вернётся 25 мая.

Ранее в Пермском крае жителям разрешили прогулки.