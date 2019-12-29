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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

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Аварийный участок изолирован.

В Горнозаводском районе Пермского края загорелся магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС. 

Согласно данным РБК происшествие случилось 25 февраля в 19:15 по московскому времени. Инцидент случился в 12 километрах севернее населенного пункта Средняя Усьва. После прорыва магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2" началось факельное горение. 

По предварительной информации никто не пострадал, аварийный участок изолирован и не представляет угрозу. СМИ пишут, что  газопровод принадлежит "Газпром трансгаз Чайковский".

Теги: газпром
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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