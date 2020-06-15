Губернатор Дмитрий Махонин призвал жителей региона носить маски с перчатками.

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня. Такое решение принял оперативный штаб региона.

Глава пермского Роспотребнадзора Виталий Костарев рассказал, что сейчас Пермский край находится на 76-м месте по темпам распространения коронавируса. Однако выходу на следующий этап снятия ограничений мешают два показателя — высокий коэффициент распространения COVID-19 и недостаточное количество свободных мест в больницах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона соблюдать режим самоизоляции, а также носить маски с перчатками.

Ранее в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня.

Фото: Instagram / mahonindn

Видео: YouTube / Пермский край