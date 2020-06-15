В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня. Такое решение принял оперативный штаб региона.
Глава пермского Роспотребнадзора Виталий Костарев рассказал, что сейчас Пермский край находится на 76-м месте по темпам распространения коронавируса. Однако выходу на следующий этап снятия ограничений мешают два показателя — высокий коэффициент распространения COVID-19 и недостаточное количество свободных мест в больницах.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона соблюдать режим самоизоляции, а также носить маски с перчатками.
Ранее в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня.
Фото: Instagram / mahonindn
Видео: YouTube / Пермский край
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