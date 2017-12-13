В Пермском крае обнаружилась подмена новорожденных в роддоме спустя 40 лет

Появились подробности истории, которая началась 40 лет назад в одном из роддомов Пермского края.

В Пожвинской больнице Пермского края 7 марта 1978 года родилось 4 ребенка, в том числе у Юлии Савельевой и Риммы Швецовой. Об этом 27 февраля сообщают "РИА Новости".

Швецова сразу заподозрила, что воспитывает чужого ребенка. Все это вырастало в постоянные конфликты и споры с супругом. В конечном счете пара разошлась. Савельевы воспитывали девочку как свою, не обращая внимания на то, что дочка не похожа на них.

Правда вскрылась, когда все же Римма Швецова настояла на своем. Была проведженга ДНК экспертиза, которая и подтвердила, что детей в роддоме перепутали. Обе семьи обратились в суд, чтобы взыскать компенсацию с роддома.