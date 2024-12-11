В Пермском крае число отравившихся шаурмой возросло до 73

Минздрав региона сообщил подробности о количестве пациентов, обратившихся за помощью после покупки шаурмы в общепите.

Количество жителей Кунгура Пермского края, которые отравились шаурмой, увеличилось до 73. В списке пострадавших значатся 25 несовершеннолетних пациентов. Соответствующей информацией со СМИ поделились острудники пресс-сужбы регионального министерства по здравоохранению.

На сегодняшний день 73 человека, из них 25 детей, с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. Из них госпитализированы 66 человек, среди которых 24 ребенка. пресс-служба Минздрава РФ

Прокуратура Прикамья ранее уведомила общественность о том,тчто 30 января в городскую больницу Кунгура с признаками пищевого отравления обратились десять человек. Эти лица покупали в местном ларьке шаурму. По факту произошедшего началась проверка. Специалисты Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование. В результате проведенных исследований установлены грубые нарушения санитарного законодательства в кафе Shaurma-kosmos. У всех пострадавших врачи выявили возбудитель сальмонеллеза. Ведется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, части 1 статьи 236 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое отравление людей. Владелец торговой точки задержан 31 января. Уже на следующий день бизнесмен был отправлен под домашний арест до 30 марта.

В общежитии петербургского вуза отравился гражданин Зимбабве.

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