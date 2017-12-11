В Перми водитель-лихач городского автобуса снес остановку

В сети появилось видео наезда автобуса №40 на остановку городского транспорта.

Сегодня появилось видео ДТП, которое произошло еще 7 декабря на одной из улиц Перми.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора городской автобус №40 с пассажирами в салоне мчится по улице, обгоняя попутные транспортные средства. Подъезжая к остановке Одоевского, где стоял один человек, автобус занесло. И он наехал на остановку. К счастью, человек стоял снаружи и не пострадал. Есть ли пострадавшие в салоне, не сообщается.

Это видео вызвало широкий резонанс у жителей города. Они считают недопустимым такое вождение, а уж тем более транспортного средства, которое перевозит десятки людей.

Видео: YouTube/Автомибилисты Перми