Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:48
0
MShaffter
123
Код вставки плеера

В Перми водитель-лихач городского автобуса снес остановку

0
 
 

В сети появилось видео наезда автобуса №40 на остановку городского транспорта.

Сегодня появилось видео ДТП, которое произошло еще 7 декабря на одной из улиц Перми.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора городской автобус №40 с пассажирами в салоне мчится по улице, обгоняя попутные транспортные средства. Подъезжая к остановке Одоевского, где стоял один человек, автобус занесло. И он наехал на остановку. К счастью, человек стоял снаружи и не пострадал. Есть ли пострадавшие в салоне, не сообщается.

Это видео вызвало широкий резонанс у жителей города. Они считают недопустимым такое вождение, а уж тем более транспортного средства, которое перевозит десятки людей.

 

Видео: YouTube/Автомибилисты Перми

Теги: видео момента дтп , новости регионов , пермь , снес остановку , снес пешеходов
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5