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В Перми трактор бросился под поезд

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В сети появилось видео момента происшествия, в котором серьезно пострадал тракторист.

На железнодорожной станции в Перми произошло столкновение трактора и грузового поезда.

На опубликованных кадрах видео момента происшествия видно, что грузовой состав медленно движется по путям. Рядом с путями стоит трактор. Когда поезд приблизился к трактору, трактор внезапно выскочил на железную дорогу. Поезд свез трактор, протащив его несколько метров. По какой причине тракторист выехал на пути перед приближающимся составом, неизвестно. Сообщается, что мужчина получил серьезные травмы.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Видео: следком

Теги: жесть , пермь , поезд наехал , поезд сбил , поезд сбил трактор
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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