В Перми от падения наледи на коляску погибла 9-месячная девочка

Девочка была госпитализирована в больницу с тяжелой травмой головы. Но, несмотря на все усилия медиков, скончалась в больнице.

В больнице не приходя в сознание, скончалась 9-месячная малышка, которая была травмирована после падения на ее коляску фрагмента снежноледяной массы с крыши.

Как стало известно, 2 апреля молодая женщина гуляла с коляской, в котором был 9-месячный ребенок возле дома №111 по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми. В один из моментов на коляску с ребенком упал фрагмент снежной наледи или с крыши дома или с козырька одного из балконов. Малышка получила тяжелую травму головы и была в срочном порядке госпитализирована в больницу. Медики боролись за жизнь ребенка, который после травмы впал в кому. Накануне, 4 апреля, из больницы пришли тяжелые известия - девочка скончалась.

По данному факту следком возбудил уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности гибель человека".

Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы. Допрашиваются свидетели. В офисе управляющей компании изымается и осматривается документация, регламентирующая обслуживание жилого дома. Выясняется круг лиц, ответственных за проведение снегоочистительных работ кровли дома. Проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. СУ СК РФ по Пермскому краю

Следственное управление призывает работников жилищно-коммунальных служб принять дополнительные меры к обеспечению безопасности и исключить факты травмирования людей в результате падения наледи с крыш домов Жителей просим быть максимально осторожными и внимательными.