В Перми 22-летний отчим забил насмерть 9-месячнуюю девочку из-за плача

Мать малышка ушла в гости, оставив мужа следить за ребенком.

В Перми суд на 2 месяца арестовал 22-летнего мужчину, который подозревается в убийстве младенца.

Следственные органы СКР по Пермскому краю сообщает, что 22-летний мужчина арестован на 2 месяца, ему предъявлено обвинение по статье "убийство малолетнего". По версии следствия, 23 июля в одной из квартир в Индустриальном районе Перми было обнаружено тело 9-месячной девочки без внешних признаков насильственной смерти. Однако вскрытие показало, что смерть ребенка носит криминальный характер.

В убийстве заподозрили отчима малышки 1988 года рождения. В тот роковой вечер мать девочки ушла в гости на день рождения, оставив малышку на ночь с сожителем. Мужчину раздражал плач младенца, и он нанес ей травмы несовместимые с жизнью.

На данный момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления СУ СК РФ по Пермскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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