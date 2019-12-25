В Иркутской области мать довела до смерти младенца неправильным питанием

Из-за продолжительного неправильного кормления у малыша развился отек мозга.

В Иркутской области мать закормила насмерть младенца неправильной едой.

Прокуратура Иркутской области сообщает, что прокуратура Эхирит-Булагатского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней женщины по статье "причинение смерти по неосторожности".

Следствием установлено, что мать кормила ребенка 2019 года продолжительное время едой, непригодной для вскармливания младенцев. В результате продолжительного неправильного вскармливания у малыша развелся отек мозга, от которого он скончался.

Неправильное вскармливание, на протяжении длительного времени, привело к развитию у ребенка тяжелой белково-энергетической недостаточности, от чего в последствии наступил отек головного мозга и смерть. Прокуратура Иркутской области

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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Фото:pixabay​​​​​​​