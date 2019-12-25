В Пензе в пожаре погибли трое детей и четверо взрослых

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли 3 ребенка и 4 взрослых.

МЧС РФ по Пензенской области сообщают, что пожар начался ночью в 1 час 30 минут по московскому времени. При прибытии пожарной бригады наблюдалось открытое горение частного деревянного дома. Для ликвидации пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 18 человек, 6 единиц техники. Но, несмотря на усилия спасателей, дом и другие постройки выгорели полностью. Сгорела кровля и соседнего дома.

При разборе завалов обнаружено 7 тел. Среди погибших хозяйка дома 1982 года рождения, ее двое дочерей близнецов 2012 года рождения. Также в пожаре погиб еще один ребенок, девочка 2008 года рождения, двое мужчин 1982 и 1983 годов рождения и женщина 1985 года рождения, сообщают региональные следственные органы.

Региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. СУ СК РФ по Пензенской области

В телеграм-каналах сообщают, что вероятная причина пожара неосторожное обращение с огнем. В доме часто собирались компании. Курили и выпивали в доме.

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Фото: МЧС РФ по Пензенской области