В Пензе рухнул подъезд жилого дома

В сети появилось фото и видео с места происшествия. Стали известны новые подробности об аварийном доме.

Сегодня, 20 ноября, в Пензе рухнул подъезд аварийного дома.

В социальных сетях опубликовали фото и видео с места происшествия. Сообщается, что этот дом признан аварийным. Дом расселили еще несколько месяцев назад. Но две семьи не удовлетворили условия переселения, и они так и проживают в доме, который рушится. Сегодня после обрушения к дому приехали сотрудники газовой службы и отключили дом от газоснабжения. У жильцов дома есть опасения, что подъезд рухнул не самостоятельно.

Под опубликованным видео пользователи обрушили свой гнев и недоумение на жильцов дома, которые остаются жить в доме, который рушится на глазах. Жительница этого дома сообщила, что соседей не расселили, а выселили в маневренный фонд. Их бывшие соседи по дому живут в ужасных условиях, некоторые сидят без света. А ее семье предлагали временное жилье сроком на один год.

Предлагали только временное жильё с договором на 1 год, то есть каждый год снова заключается договор. И нет точности по поводу, что через год их не отправят на улицу.

Фото и видео: ВК, Пенза live