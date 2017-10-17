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Появилось видео с места ДТП: В Пензе на переходе сбили женщину с ребенком

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В сети появилось видео с места аварии.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 16 октября, в Пензе на улице Антонова.

Поздним вечером женщина с маленькой дочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив магазина "Фрегат". По словам очевидцев, у перехода собралась большая группа пешеходов. В ближних двух рядах автомобили остановились, чтобы пропустить людей. Иномарка, ехавшая по третьей полосе, даже не снизила скорость и наехала на пешеходов. В социальных сетях пишут, что девочка жива и кричала "Мама". О состоянии женщина и ребенка не сообщается.  

 

Видео: ВК, Дмитрий Полтораднев

Теги: дтп , наезд на пешехода , новости регионов , пенза
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей ДТП

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