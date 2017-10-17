Появилось видео с места ДТП: В Пензе на переходе сбили женщину с ребенком

В сети появилось видео с места аварии.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 16 октября, в Пензе на улице Антонова.

Поздним вечером женщина с маленькой дочкой переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив магазина "Фрегат". По словам очевидцев, у перехода собралась большая группа пешеходов. В ближних двух рядах автомобили остановились, чтобы пропустить людей. Иномарка, ехавшая по третьей полосе, даже не снизила скорость и наехала на пешеходов. В социальных сетях пишут, что девочка жива и кричала "Мама". О состоянии женщина и ребенка не сообщается.

Видео: ВК, Дмитрий Полтораднев