Сообщается, что стоит быть готовым к такому развитию событий.

В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в эфире Fox News.

На выступлении перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт он подчеркнул, что стоит быть готовым к такому развитию событий. По его словам, вероятность конфликта с участием двух великих держав растет. К мировым державам Милли отнес Россию и Китай.

Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке. Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов

Ранее МИД Китая призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване.

Видео: YouTube / Defense Flash News