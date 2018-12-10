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МИД Китая призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване
Сегодня, 12:23
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МИД Китая призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване

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Для защиты региона Пекин пойдет на решительные действия.

МИД Китая призвал Вашингтон к осторожности в словах о защите Тайваня военным путем. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

Он призвал американские власти соблюдать обязательства, по которым США не должны поддерживать независимость Тайваня. Также Вэньбинь отметил, что регион является неотъемлемой частью КНР, для защиты которого Пекин пойдет на решительные действия.

Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США.

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Ранее Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня.

Фото: pixabay.com

Теги: ван вэньбинь, мид китая, сша, тайвань
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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