В Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 займет пять-девять месяцев

Сроки завершения обучения будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.

Ообучение украинских пилотов на истребителях F-16 займет пять-девять месяцев. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

По его словам, сроки завершения обучения будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов. Райдер подчеркнул, что обучение украинских пилотов продолжается и на военной базе в Графенвере. Кроме того, представитель Пентагона добавил, что в центре внимания Вашингтона не только военные нужды Украины, но и "долгосрочное оборонное сотрудничество" с Киевом

Ранее шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США.

Видео: YouTube / Defense Now