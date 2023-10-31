Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США

Ллойд Остин выступил в Конгрессе для того, чтобы США одобрили военную помощь для ВСУ.

Поддержка Украины и Израиля со стороны американской администрации определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений граждан США. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными законодателями на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал местный руководитель оборонного министерства Ллойд Остин. Сегодняшние битвы… определят глобальную безопасность в последующие годы. Ллойд Остин, шеф Пентагона Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour