Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США

Поддержка Украины и Израиля со стороны американской администрации определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений граждан США. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными законодателями на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал местный руководитель оборонного министерства Ллойд Остин.
Сегодняшние битвы… определят глобальную безопасность в последующие годы.
Ллойд Остин, шеф Пентагона
Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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