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Шеф Пентагона описал значение поддержки Украины и Израиля со стороны США

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Ллойд Остин выступил в Конгрессе для того, чтобы США одобрили военную помощь для ВСУ.

Поддержка Украины и Израиля со стороны американской администрации определит глобальную безопасность в последующие годы и мир для будущих поколений граждан США. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными законодателями на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал местный руководитель оборонного министерства Ллойд Остин.

Сегодняшние битвы… определят глобальную безопасность в последующие годы.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

Теги: военная помощь, всу, конгресс, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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