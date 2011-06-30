Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Сабрина Сингх оценила готовность США вмешаться в кризис между Палестиной и Израилем.

Шеф американского оборонного ведомства Ллойд Остин приказал двум тысячам солдат США подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница заметила, что данный приказ от руководства только приводит силы необходимых боевых подразделений в "повышенную боевую готовность".

Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно двум тысячам сотрудникам Минобороны. Сабрина Сингх, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что руководитель комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол публично подтвердил в интервью местному телеканалу CNN, что у берегов Сектора Газы и Израиля в текущий момент располагаются две тысячи американских морских пехотинцев. Законодатель также допустил высадку личного состава ВС США для участия в региональном конфликте.

Пентагон заявил о беспрерывной поставке оружия США Израилю.

Фото и видео: YouTube / Defense Now