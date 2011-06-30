Пентагон заявил о беспрерывной поставке оружия США Израилю

Сарбина Сингх рассказала о поддержке Израиля со стороны США.

Американское оборонное министерство заявило о беспрерывной поставке оружия производства США Израилю. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница пояснила прессе, что местная военно-транспортная авиация выполнила уже пять подобных рейсов с 12 октября. Она пояснила, что поставки вооружения для партнеров из еврейского государства совершаются практически в ежедневном режиме. Власти США ожидают, что такие поставки продолжатся.

Вы, вероятно, увидите продолжение стабильной отправки вооружений в Израиль. Было пять рейсов самолетов C-17, они успешно доставили помощь в сфере безопасности. Эти рейсы были выполнены в период с 12 октября по 16 октября. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пентагон отказался уточнить, будут ли США поставлять Киеву ракеты ATACMS и в дальнейшем.

Фото и видео: YouTube / Defense Now