Сабрина Сингх рассказала о будущих военных пакетах для ВСУ.

Вашингтон отказался уточнить, будут ли американское оборонное министерство поставлять армии киевского режима тактические ракеты ATACMS производства США и в дальнейшем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница пояснила СМИ, что не будет делать анонсов будущих пакетов военной поддержки для ВСУ.

Я не стану анонсировать какие-либо будущие пакеты военной помощи, которые мы формируем для украинцев. Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, в чем они нуждаются, но я просто не буду. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее начальник пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подтвердила прессе, что власти США передали Вооруженным силам Украины тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километра.

Пентагон призывал Израиль следовать законам войны.

Фото и видео: YouTube / Defense Now